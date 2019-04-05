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Кандидат в президенты Игорь Смешко, который стал сенсацией первого тура выборов президента, связан с украинским политиком Виктором Медведчуком. Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал политолог Петр Олещук.

«Что привлекает внимание? Первая десятка – это лидеры, за которыми стоят конкретные политические партии. Но есть некоторые исключения, в частности, сенсация этих выборов господин Смешко, шестая позиция, да. Но, в принципе, его постоянно длительное время связывали с Медведчуком», - пояснил политолог.

По словам политолога, Медведчук отправил Смешко на выборы, чтобы отбирать голоса в центральных областях Украины у таких кандидатов как Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Поэтому, приходит к выводу политолог, кандидат Смешко объективно помогал действующему президенту Петру Порошенко пройти во второй тур.

«Работал он объективно в электоральных интересах Порошенко. Потому что фактически электорально аннигилировал Гриценко и частично Тимошенко в центральных областях», - пояснил Олещук задачу кандидата Смешко.

Олещук прогнозирует, что специально под Смешко будет создана партия, которая будет участвовать в выборах в Верховную Раду. По словам политолога, с помощью этого политического проекта его авторы планируют усилить свои позиции в украинской политике.

«И я точно так же прогнозирую, что скоро под него будет запущен новый политический проект. Будет создана партия, которая тому самому Медведчуку добавит соответствующие политические позиции», - спрогнозировал политолог Петр Олещук.
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