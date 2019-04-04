4 апреля в Минске состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. А. Лукашенко заявил, что был рад встретиться с В. Медведчуком, особенно после горячих политических событий в Украине.

Говоря о состоявшемся в Украине первом туре президентских выборов, оппозиционный политик отметил: еще 1 марта президент Беларуси предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

«Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года, где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти… Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур», — отметил В. Медведчук.

Как известно, 14 января А. Лукашенко провел встречу с В. Медведчуком, во время которой, помимо обсуждения вопросов мирного урегулирования на Донбассе, представители двух стран дали оценку экономическим взаимоотношениям Украины и Беларуси.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» В. Медведчук уверен, что любой исход президентских выборов в Украине не сможет повлиять на двусторонние украинско-белорусские отношения. Для этого есть очень веские аргументы.

«Во-первых, когда мы говорим о той части, которая касается мира, то я вам хочу сказать, что самые большие ожидания от президента — это мирное урегулирование и прекращение боевых действий на Донбассе», — отметил оппозиционный политик в комментарии белорусским СМИ.

Что касается вопроса экономических взаимоотношений, то между Беларусью и Украиной очень активные торгово-экономические связи, подчеркнул Медведчук.

«И хотя и импорт, и экспорт не достигли того уровня, который был до 2014 года, по итогам 2018-го экспорт Украины в Беларусь вырос на 14%, а импорт Беларуси в Украину вырос на 18%. Сегодня Беларусь является главным энергетическим партнером Украины. В подтверждение этого аргумента я хочу сказать, что сегодня из Беларуси поставляется 32% дизельного топлива, которое потребляется в Украине, 28% сжиженного газа и 44% всех бензинов. То есть уровень энергетического партнерства между Республикой Беларусь и Украиной сегодня очень высокий. И это еще одно свидетельство того, что у нас прочные экономические связи, которые гарантируют то, что наши связи не могут измениться», — отметил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Тем более что отношение Лукашенко как главы Беларуси к Украине и украинскому народу общеизвестно, напомнил оппозиционный политик.

«Я не вижу никаких оснований для изменений при любых сменах власти. Я думаю, что отношения останутся стабильными. Мы дружественные страны, братские страны, такими и должны оставаться», — резюмировал В. Медведчук.