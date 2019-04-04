Главный итог участия Игоря Смешко в президентских выборах – это прохождение действующего президента Петра Порошенко во второй тур, написал в Facebook политтехнолог и блогер Михаил Чаплыга.

«Я много слышал о том, что кандидат в президенты Смешко - это проект Медведчука, чтобы оттянуть голоса у Тимошенко и Гриценко. Можно спорить, но факты говорят сами за себя – Порошенко уже во втором туре. Да и логика появления Смешко в этой кампании, сама кампания, социология и результат говорят о том, что это правда», - написал он.

По словам Чаплыги, такую информацию ему сообщили сотрудники Медведчука.

«И вот пообщался я давеча с коллегами по цеху из штаба Бойка. С теми, что от Медведчука там работают. Не поверите, но они на седьмом небе от радости от того, как им классно удалось продвинуть проект "Смешко"!», - сообщает блогер.

По мнению Чаплыги, кандидат Смешко - это часть более глобального плана Виктора Медведчука, включающего, в том числе, участие в выборах в Верховную Раду.

«Как я понял, его шесть с копейками процентов – это часть более глобальной игры с прицелом на выборы в Раду. Собственно о том, что у них главная цель парламентские выборы и потом местные, я уже не раз писал», - подчеркнул политтехнолог.

Чаплыга обращает внимание на тот факт, что ряд людей из окружения Смешко напрямую связаны с Медведчуком.

«И погуглил я окружение проекта «Смешко» - его ВИП-агитаторов. И что я вижу!

Игорь Кабаненко - карьерный взлет произошел в 2003 году. «Був призначений начальником Головного штабу — першим заступником головнокомандувача ВМС ЗС України» как раз в тот период, когда Медведчук был главой АП при Кучме!

Николай Обиход - в начале 2000-х «Зеркало Недели» написало, что этот замгенпрокурора ходит вместе с Медведчуком в баню...

А Гордона ИМХО просто использовали втемную. Как и Глузмана, которого я искренне уважаю, и Комаровского...», - резюмировал политтехнолог.