Психиатр должен дать профессиональную и исчерпывающую оценку действиям Гройсмана и Омеляна. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что он бы еще позволил прямые рейсы Виктору Медведчуку и Юрию Бойко «на самолете «кукурузник» Ан-2 максимум, и то в один конец». Это далеко не первое маразматическое заявление премьер-министра, который пытается компенсировать свою ограниченность и тупость плоским юмором, не понимая, что до уровня «кукурузников» от самолета «Мрия» Украина опустилась как раз при власти еврореформаторов — яценюков и гройсманов», — говорится в заявлении.

При этом в партии отметили, что задумываться о своих словах и последствиях своих действий — это не про Кабмин Гройсмана. «Судя по последним заседаниям правительства, там царит коллективный маразм: ахинея Гройсмана о «кукурузнике», истерический бред Омеляна о переговорах с РФ, Татарстаном, Чечней, Сибирью и о выплатах Россией репараций за почти 400 лет оккупации говорят о том, что реформаторы… дореформировались и психически деформировались. Помешательство налицо. Пора на выход. Причем через кабинет психиатра», — заявили в политической партии.

Как отметили в «Оппозиционной платформе — За жизнь», психиатр даст профессиональную и исчерпывающую оценку истерическому веселью, которое царит на заседаниях Кабмина в последнее время: «поставит диагноз «отцу украинского гиперлупа», блеющему от счастья после того, как Конституционный суд своим решением прекратил уголовное дело о коррупции, уже направленное в суд».

Кроме того, заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь», для этого состава Кабмина психиатрическое освидетельствование — единственная возможность избежать ответственности за все преступления перед собственным народом.

«После необходимого курса реабилитации ярому и ограниченному русофобу и псевдопатриоту Гройсману, предел профспособностей которого — управление винницким рынком, можно возвращаться в Винницу, а Омеляну — во Львов. Правда, добраться туда по дорогам Омеляна — Гройсмана, с которых весной асфальт сошел со снегом, сегодня сложно. Выход один — лететь на «кукурузнике». И действительно в один конец. Так и будет. Ждать команды «на выход» Кабмину осталось недолго, они это хорошо понимают и уже открыто ведут себя в отношении Украины и ее народа по принципу «после нас хоть потоп», — заключили в партии.