Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил газовое сотрудничество между Россией и Украиной с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Об этом пишет деловое подразделение германской электронной газеты Russland.news, которая позиционируется как крупнейшее независимое издание о России.

«Премьер-министр Медведев принял кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в своей резиденции в Горках. Он говорил с ними о газовом сотрудничестве между Россией и Украиной. На встрече также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер», — пишет издание.

«Учитывая тот факт, что отношения между Россией и Украиной находятся в глубоком кризисе, я счел правильным иметь такую ​​встречу. Теперь мы можем обсудить ряд вопросов, которые особенно актуальны, принимая во внимание текущее состояние экономического сотрудничества. Я также имею в виду газовый сектор, потому что, как мы знаем, в этом году истекают газовые соглашения, и мы должны решить, что делать дальше, — сказал Медведев. — Пока что мы не получили никаких серьезных сигналов от нынешних украинских властей».

Премьер РФ предложил «обсудить общую ситуацию с точки зрения торгово-экономического сотрудничества, поскольку эти отношения значительно ухудшились в последние годы», потому что, несмотря на существующие трудности в отношениях между двумя странами на политическом уровне, компании обеих страны продолжают работать вместе.

«Очевидно, что сотрудничество в этой области — сотрудничество между украинскими и российскими компаниями — все еще очень важно для развития экономики и жизни людей», — заключил Медведев, предложив собеседникам обсудить этот вопрос в контексте необходимости «восстановить все, что было утрачено недавно». Нынешнюю ситуация в украинской экономике Медведев считает «мрачной» и отмечает, что это связано с действиями нынешней власти в Киеве.

«Картина, которую вы нарисовали, конечно, абсолютно печальная, — ответил он на слова Медведчука о ситуации в украинской экономике. — Но, к сожалению, это в значительной степени правильно. И это прямой результат политики нынешней украинской власти».

Проблемы сотрудничества Москвы и Киева в экономической сфере, в том числе в сфере газоснабжения, Медведев считает «крайне острыми». Фактически данные экономической динамики в Украине должны были бы «заставить каждого человека, претендующего на власть в этой стране, задуматься об этом», заявил он.

При этом Russland.news отмечает, что Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время оформить юридическую оценку визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию.