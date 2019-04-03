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Ведущая немецкая  газета Франкфуртер Альгемайне опубликовала статью относительно визита делегации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в Москву.

«Премьер-министр Дмитрий Медведев принял кандидата Юрия Бойко и его коллегу по партии Виктора Медведчука, по его словам, по их инициативе. «Оппозиционная платформа — За жизнь» была единственной силой в Киеве, с которой можно было «вести диалог», похвалил канал «Россия 24»: «Возрождение сотрудничества» возможно», — пишет «Франкфуртер Альгемайне».

Издание отмечает, что Медведчук является переговорщиком Киева в Минском процессе, но в то же время доверенным лицом российского президента Путина.

«Перед Медведевым и председателем «Газпрома» Алексеем Миллером гости жаловались на высокие цены на газ. Их охарактеризовал Медведев как «прямой результат политики нынешнего украинского правительства». Российские поставки в Украину закончились в 2015 году, транзит газа из ЕС продолжается, но контракт заканчивается в конце 2019 года. Миллер выразил готовность к новым поставкам газа с более низкими ценами для украинцев и к расширению транзита», — говорится в материале.

В то же время «Франкфуртер Альгемайне» отмечает, что в Киеве визит подвергся резкой критике. Президент Петр Порошенко, который борется за переизбрание, сказал, что Бойко и Медведчук были просителями.
ForUm

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