Россия четко обозначила свое желание договариваться с такими политиками как Виктор Медведчук и Юрий Бойко. Об этом пишет политический обозреватель Максим Семенов в статье на lenta.ru.

«За неделю до выборов, 22 марта, состоялся визит Медведчука и Бойко в российскую столицу по их инициативе. В ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером украинские политики обсудили возможность прямых поставок газа на Украину, проблему сохранения транзита российского газа в ЕС через территорию страны после 2019 года и потенциал восстановления экономических отношений между двумя странами», - пишет автор.

Семенов констатирует, что главным переговорщиком между Украиной и Россией на сегодняшний день является Виктор Медведчук.

«Таким образом, Россия уже четко обозначила свое желание договариваться по Украине именно с представителями «Оппозиционного блока». Идеальный кандидат на место главного переговорщика уже есть — это Медведчук, все последние годы работавший над связями Киева и Москвы после дипломатического разрыва», - подчеркивает журналист.

«В таком контексте его соратники выглядят для простых украинцев людьми, способными дать им желаемое — обеспечение минских договоренностей и мир в родной стране. К России же они в большинстве своем относятся либо нейтрально, либо и вовсе положительно».

Семенов пишет, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует активное участие в грядущих парламентских выборах, а затем и в местных». «И вот на них она вполне может претендовать на второе-третье место по итогу выборов в Раду и титул крупнейшей оппозиционной фракции», - прогнозирует политический обозреватель.

В то же время, Максим Семенов прогнозирует, что после провального результата кандидатов Ахметова олигарх займется переформатированием своих политических проектов.

«Что же касается проектов Ахметова — возможно, после первого тура президентских выборов, в котором его кандидаты будут участвовать с такими провальными рейтингами, в их рядах произойдет переформатирование. А пока же у действующего президента Порошенко стало одним конкурентом меньше, что еще на шаг приблизило его к переизбранию на второй срок», - пришел к выводу Семенов.