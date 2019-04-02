Комитет избирателей Украины провел анализ, в котором сопоставил количество денег, официально потраченных кандидатами на проведение агитации и внесение денежного залога, с количеством голосов избирателей, которое они получили по результатам выборов.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ, самой дорогой стала стоимость голоса для Романа Насирова, Сергея Каплина, Аркадия Корнацкого и Сергея Носенко. Потраченные ими суммы средств значительно превысили то количество голосов избирателей, которое они получили.

На первом месте в рейтинге «золотых голосов» Насиров. Кандидат потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 млн грн и получил поддержку 2507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составила 997 грн, что стало рекордной суммой.

На втором месте Каплин: потрачено 12,6 млн, получено 14871 голосов. Стоимость голоса – 849 грн.

Третий - Аркадий Корнацкий. Кандидат потратил 3,5 млн грн при, получив 4358 голосов. Стоимость одного голоса составила 825 грн.

Четвертый – Сергей Носенко. Кандидат потратил 2,5 млн грн и получил 3119 голосов. Стоимость голоса – 807 грн.

Самими недорогими оказались голоса избирателей для Игоря Смешко, Владимира Зеленского и Юрия Тимошенко.

Так, Юрий Тимошенко потратил на кампанию вместе с залогом 2,5 млн грн. При этом получил 114 207 голосов, что составляет 22 грн за голос.

Зеленский потратил 88, 9 млн грн. В то же время он получил 5529460 голосов избирателей. Таким образом стоимость голоса составила 16 грн. Для сравнения с другими лидерами гонки: стоимость голоса для Петра Порошенко составила 141 грн, Юлии Тимошенко – 68 грн, Юрия Бойко - 23 грн, Анатолия Гриценко - 82 грн.

Однако наименьшей среди всех кандидатов стала стоимость голоса для Смешко. Политик потратил 3,9 млн грн, получив поддержку 1 104 537 избирателей. Стоимость голоса составила лишь 4 грн.

Методология. Суммы потраченных средств считались в соответствии с промежуточными финансовыми отчетами кандидатов, включая 2,5 млн грн стоимости избирательного залога. Данные по количеству проголосовавших за кандидата – с сайта ЦИК (подсчитано 97,10% бюллетеней).