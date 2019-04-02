По состоянию 10:20 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 98,03% протоколов на выборах президента.
Как сообщается на сайте ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,24% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,93%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,66%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,93%.
1,18% бюллетеней признаны недействительными.
Как ранее сообщал ForUm, явка избирателей составила 62,8%.
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