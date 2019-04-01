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По состоянию 21:50 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 95,14% протоколов на выборах президента.

Как сообщается на сайте ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,236% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,94%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,4%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,58%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,69%.

1,18% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей составила 62,8%.

Как ранее сообщал ForUm, специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявил, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.

Представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати заявил, что, несмотря на некоторые негативные факторы, в частности, влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись.

 
ForUm

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