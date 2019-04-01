Центральная избирательная комиссия начала принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины.

По состоянию 21:50 1 апреля ЦИК обработала 95,14% протоколов. За шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,236% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,94%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,4%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,58%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,69%.

Как сообщается на сайте ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,236% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,94%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,4%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,58%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,69%.

Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявляет, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.

Представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати заявил, что, несмотря на некоторые негативные факторы, в частности, влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись.

В этом году за границей на выборах президента Украины проголосовало на 20 тысяч украинцев меньше, чем на выборах в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Сегодня, 1 апреля, прекратил действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

В Украине с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года будет проходить набор на срочную военную службу.

Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом Песков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае встречи с Владимиром Путиным он намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват.

В Одессе в здание Службы автомобильных дорог в области ворвался объявленный в розыск предприниматель с группой мужчин.