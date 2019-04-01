Европейский союз рассчитывает на проведение свободных и честных выборов президента Украины во втором туре голосования 21 апреля.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по случаю проведения первого тура выборов президента Украины, сообщает «Европейская правда».

«Европейский союз надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, который состоится в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважая волю украинского народа, и избегали ненадлежащего напряжение» - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнула непоколебимости его поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границах.

В ЕС также указали на предварительные выводы миссии по наблюдению за выборами от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), по которым выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, избиратели имели широкий выбор среди кандидатов, явка была высокой, а фундаментальные свободы в целом уважались.

Вместе с тем были отмечены некоторые недостатки, в частности злоупотребление государственными ресурсами и покупка голосов. Кроме того, отмечается, что освещение избирательной кампании в СМИ часто было предвзятым, и не хватало настоящих политических дебатов между участниками избирательных гонок.

Стороны обсудили дальнейшие двусторонние контакты на высшем уровне.

Напомним, по данным обработки 90,08% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,26% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,99%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,35%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,53%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7,00%.

Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявляет, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.

Представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати заявил, что, несмотря на некоторые негативные факторы, в частности, влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись.