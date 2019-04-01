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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора поздравила Президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Она отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине.

Состоялся также обмен мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса.

Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине.

Стороны обсудили дальнейшие двусторонние контакты на высшем уровне.

Напомним, по данным обработки 90,08% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,26% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,99%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,35%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,53%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7,00%.

Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявляет, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.
ForUm

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