По состоянию 18:30 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 90,08% протоколов на выборах президента.
Как сообщается на сайте ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,26% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,99%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,35%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,53%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7,00%.
1,18% бюллетеней признаны недействительными.
Явка избирателей составила 62,8%.
Как ранее сообщал ForUm, специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявляет, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.
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