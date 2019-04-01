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По состоянию 18:30 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 90,08% протоколов на выборах президента.

Как сообщается на сайте ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,26% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,99%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,35%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,53%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7,00%.

1,18% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей составила 62,8%.

Как ранее сообщал ForUm, специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявляет, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.
ForUm

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