У Виктора Медведчука есть свой собственный кабинет. Такими словами в эфире канала 112 Украина политический эксперт Юрий Дудкин ответил на фразу народного депутата Александра Вилкула, заявившего, что санкционный список РФ писали в кабинете Президента Петра Порошенко в присутствии Медведчука.

«Во-первых, у господина Медведчука есть свой кабинет и есть свой офис. Второе. Господин Медведчук является абсолютно самостоятельным политиком. Он не находится на службе ни у Администрации президента, ни на службе ни у одой из партий», - парировал эксперт.

«Поэтому господин Вилкул может говорить всякие глупости. Я прекрасно его понимаю - остается времени не так уж много», - сказал Дудкин, намекая, что приближается первый тур, после чего Вилкул потеряет статус кандидата в президенты.

Юрий Дудкин напомнил, что народный депутат Вилкул голосовал за законы, которые загнали Украину в долговую кабалу перед Международным валютным фондом.

«Граждане Украины прекрасно понимают и оценивают деятельность господина Вилкула. Будучи депутатом Верховной Рады Украины, он голосовал, в том числе, за те законы, которые были написаны МВФ для Украины и которые на десятки лет ввергли эту страну и ее граждан в колоссальные долги», - резюмировал эксперт.

Также Дудкин сказал, что Москва объявила санкции против Александра Вилкула и других политиков, связанных с Ринатом Ахметовым, потому что считает их прозападными политиками.

«Они голосовали за законы гражданки США, и.о. министра финансов в правительстве Яценюка (Натали Энн Яресько, - Ред.), инспирированные Международным валютным фондом. Эти законы ввергли Украину в колоссальные долги. И такие господа, как Вилкул, они постоянно голосовали за принятие этих законов. Поэтому пока Москва не собирается исключать этих господ из своих санкционных списков, и она вряд ли будет с ними разговаривать», - пояснил политический эксперт Юрий Дудкин.