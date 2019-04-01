По состоянию 14:50 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 80,9% протоколов на выборах президента.
Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 30,41% избирателей или 4 569 057 человек, Петра Порошенко - 16,02% (2 407 377), Юлию Тимошенко - 13,25% (1 991 138).
Замыкают первую пятерку Юрий Бойко с 11,55% (1 736 470) и Анатолий Гриценко - 7,02% (1 055 673).
1,18% бюллетеней признаны недействительными.
Явка избирателей составила 62,8%.
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