также в разделеВыборы
ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями 19
Перед вторым туром тоже нужно сообщить о смене места голосования 9
Глава ЦИК: Уже очевидно, что будет второй тур 18
ЦИК обработала 70% протоколов 116
На всех участках в Польше победил Зеленский 91
Бюллетень во рту и драка наблюдателей: в ЦИК рассказали о курьезах на выборах 47
ЦИК обработала более половины протоколов: у Зеленского треть голосов 161
ОПОРА сообщила, за кого проголосовали полярники 46
ЦИК назвала лидера гонки на зарубежном округе 140
На выборах проголосовали более 17 миллионов украинцев 36
Власенко: Согласно первым реальным протоколам, Тимошенко опережает Порошенко 221
Явка избирателей составила 63,52% 62
ЦИК: Выборы президента состоялись 165
Обнародованы окончательные данные Национального экзит-пола 226
Представители Тимошенко попались на фальсификации выборов 73
ЦИК начала обнародовать результаты выборов 801
Соцсети возмущены: Азаров призвал голосовать за Зеленского 125
Нарушения на выборах: Омбудсмен получила более 700 обращений 11

По состоянию 14:50 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 80,9% протоколов на выборах президента.

Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 30,41% избирателей или 4 569 057 человек, Петра Порошенко - 16,02% (2 407 377), Юлию Тимошенко - 13,25% (1 991 138).

Замыкают первую пятерку Юрий Бойко с 11,55% (1 736 470) и Анатолий Гриценко - 7,02% (1 055 673).

1,18% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей составила 62,8%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

124
Теги