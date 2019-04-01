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На заграничных избирательных участках по результатам обработки 91% протоколов большинство голосов набрал Петр Порошенко.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, за действующего Главу государства проголосовали 38,63% или 15 758 избирателей. На втором месте Владимир Зеленский с 25,83% (10 539 человек), на третьем – Анатолий Гриценко, у которого 10,13% голосов (4134 человека).

В пятерке лидеров также – Игорь Смешко (6,51%) и Юрий Бойко (5,04%).

За границей был создан 101 избирательный участок.
ForUm

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