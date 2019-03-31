В Центральной избирательной комиссии констатируют, что голосование на президентских выборах состоялось. Об этом на брифинге сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает УНИАН.

«Выборы состоялись. Я думаю, что это наша с вами общая победа, и они прошли без системных нарушений, то есть мы имеем осуществление волеизъявления украинского народа», - заявила она.

Также Слипачук отметила, что в ЦИК ждут бумажных протоколов от окружных избирательных комиссий, и поэтому результаты, которые поступают в систему «Выборы» с участков в электронном виде, могут уточняться.

«Это очень и очень важно, потому что ЦИК считает не в попугайчиках, не в удавах, не в обезьянках. Она считает голоса, которые есть в оригиналах протоколов, которые к нам передадут окружные избирательные комиссии», - сказала она.

Как ранее сообщал ForUm, по данным экзит-пола «Социс», во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,25% голосов избирателей и Петр Порошенко с 19,19% голосов. Юлия Тимошенко набирает 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%.

По данным Национального экзит-пола на 18:00, за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,4%, за действующего Главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.