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По состоянию на 20:00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,6%, за действующего Главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Национального экзит-пола-2019 по выборам президента Украины, сообщает УНИАН.

Окончательные данные Национального экзит-пола:

1. Владимир Зеленский - 30,6%;

2. Петр Порошенко - 17,8%;

3. Юлия Тимошенко - 14,2%;

4. Юрий Бойко - 9,7%;

5. Анатолий Гриценко - 7,1%;

6. Игорь Смешко - 6,5%;

7. Олег Ляшко - 4,7%;

8. Александр Вилкул - 4,0%;

9. Руслан Кошулинский - 1,7%;

10. Александр Шевченко - 0,5%.

Как ранее сообщал ForUm, по данным экзит-пола «Социс», во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,25% голосов избирателей и Петр Порошенко с 19,19% голосов. Юлия Тимошенко набирает 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%. 

По данным Национального экзит-пола на 18:00, за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,4%, за действующего Главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.

 
ForUm

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