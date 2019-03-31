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Центральная избирательная комиссия начала обнародовать данные обработки протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 23:00 обработано 0,41% протоколов.

Так, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 21,41% избирателей, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 18,18%, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 17,49%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 8,96%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 6,86%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,77%.

Как ранее сообщал ForUm, по данным экзит-пола «Социс», во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,25% голосов избирателей и Петр Порошенко с 19,19% голосов. Юлия Тимошенко набирает 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%. 

По данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,4%, за действующего Главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.
ForUm

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