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Все заявления власти о попытках прекратить войну на востоке Украины председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук считает ложью, ведь именно киевская власть никогда не проявляла политической воли к урегулированию конфликта. Именно Киев ввел санкции и экономическую блокаду в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, что наносит ущерб не только этим территориям, но и остальной части страны. Такое мнение оппозиционный политик выразил в интервью ежедневной испанской газете  La Vanguardia, одной из четырех самых популярных СМИ в стране.

 «На Донбассе нет войны, есть военные действия между территорией, контролируемой Киевом, и другой, которая не контролируется властями. Если мы были в состоянии  войны, первое, что нужно было сделать, это объявить об этом. Но они этого не сделали. Они сами признают, что это не война», ‒ сказал политик испанским журналистам.

В.Медведчук напомнил о том, что военные действия не только разрушили инфраструктуру Донецкой и Луганской областей, но и стоили жизни десяткам тысяч граждан. К тому же,  «большая часть промышленного потенциала» страны находится под контролем сепаратистов, отметил политик.

«Именно Киев ввел санкции и экономическую блокаду в районах, контролируемых самопровозглашенными республиками, что наносит ущерб как этим территориям, так и остальной части страны. Согласно Минским соглашениям, компании в Донецке и Луганске платили налоги в бюджет Украины, и мир должен был быть установлен еще в 2014 году. Говорить о войне сейчас ‒ это способ отвлечь внимание от социальных проблем», ‒ считает председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Он считает, что президент Порошенко прекрасно понимает: жители Донецка и Луганска никогда не проголосуют за него.

«Он это прекрасно знает, поэтому Киев не заинтересован в мире и делает всё возможное, чтобы их бюллетеней не оказалось в урнах для голосования», ‒ пояснил Виктор Медведчук.

 

 
ForUm

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