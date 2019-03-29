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9 марта на совещании в центральном штабе Оппозиционной платформы – За Життя, Юрий Бойко заявил, что Александр Вилкул имеет все шансы пройти во второй тур президентской гонки.

Рейтинги самого Бойко продолжают падать после новости об объединении политических сил Вилкула и Мураева.

«Усиление позиций Александра Вилкула является результатом его объединения с лидером партии «НАШИ» Евгением Мураевым, благодаря чему, жители юго-восточных регионов увидели начало процесса объединения оппозиционных сил», – отмечают в Фонде «Украинская политика».

Ранее Вилкула также поддержали партия «Сильная Украина» и ее глава Светлана Фабрикант, Михаил Добкин (политическая партия «Христианские социалисты»), всеукраинское движение «Партия мира», представители металлургов, шахтеров, судостроителей, профсоюзных организаций и общественных движений.

«Реальный результат мы увидим по итогам голосования, и Вилкул может выйти во второй тур», – также заявил эксперт Киевской Академии Политических Перспектив Алексей Рожнов.

Кроме того, уже сегодня и Юрий Бойко подчеркнул, что если Вилкул пройдет во второй тур, он и его команда поддержат Александра.
ForUm

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