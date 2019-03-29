Накануне президентских выборов в украинских соцсетях и блогосфере разгорелась неожиданная дискуссия. Ряд активистов и сторонников Евромайдана предложили «простить» политиков Александра Вилкула и Евгения Мураева, которые действуют под оппозиционными лозунгами.

«Действительно, во времена антинародного режима Януковича и Вилкул, и Мураев верно служили «легитимному» и Партии регионов. Но сегодня ситуация сложилась так, что именно эти два экс-«регионала» реально помогают спасти Украину от наихудшего сценария, когда силы реванша претендуют на победу на выборах», - к такому парадоксальному выводу пришел активист Евромайдана Дмитрий Синченко.

Провластный политический эксперт Светлана Кушнир конкретизирует, что его заслуга заключается в том, что Вилкул отрывает голоса у кандидата в президенты Юрия Бойко и фактически не пропускает того во второй тур выборов.

«А в минувший понедельник очень своевременно вышла свежая социология, которая наглядно показывает, что именно Мураев и Вилкул – это те политики, которые фактически и блокируют реванш условного юга и востока. Они, конечно, отрывают у кандидата Юрия Бойко всего несколько процентов, но именно этого как раз может и не хватить, чтобы он прошел во второй тур», - аргументирует Кушнир.

А патриотический политолог Петр Олещук приходит к выводу, что экс-«регионалы» сегодня служат идеям Майдана даже более рьяно, чем прозападные политики.

«Например, часть политиков, которые строили карьеру в Партии регионов и апеллируют к «избирателям Юго-Востока», на самом деле сегодня в некоторых аспектах исполняют роль политиков Майдана с большим задором, чем сами политики Майдана», - написал Олещук в своем Facebook.

Олещук приводит аргументы в поддержку своей точки зрения, напоминая, как съезд по выдвижению Вилкула закончился лозунгом ОУН-УПА и Евромайдана «Слава Украине! Героям слава!», а Евгений Мураев в прямом эфире потребовал от СБУ расследовать деятельность такого оппозиционного политика как Виктор Медведчук.

«Как завершился съезд партии, на котором выдвигали Вилкула? Лозунгом «Слава Украине!» «Героям слава!». Кстати, сам Вилкул без особых проблем ходит на презентации книжек про Евромайдан. А его новый/старый соратник Мураев призывает в эфирах СБУ преследовать своих бывших «товарищей по партии» (в частности, Медведчука) за сепаратизм», - написал политолог.

«Вы обратили внимание, что его предвыборный съезд в Запорожье закончился призывом УПА «Слава Украине! Героям Слава!». Кстати, он в свое время стал единственным кандидатом в президенты от бывшей Партии регионов, кто пришел на презентацию книги «Майдан. Нерассказанная история» Сони Кошкиной и честно сказал, что подвиг героев Революции не забудут и через много лет.

Или, к примеру, Евгений Мураев - он вообще проявил принципиальность и смелость, заявив в прямом эфире, что потребует от СБУ разобраться с Медведчуком», - соглашается с ним Светлана Кушнир.

«Поэтому сегодня завоевания «Революции достоинства» фактически защищают Александр Вилкул и Евгений Мураев», - приходит к выводу Дмитрий Синченко. «Получается, что если Вилкул и Мураев срывают реванш и растягивают голоса юго-востока, то именно они сегодня активнее всех защищают завоевания Революции Достоинства», - вторит ему Кушнир.

А Олещук обращает внимание, что в Верховной Раде Александр Вилкул много раз голосовал вместе с фракциями Евромайдана. В частности, голосовал за законы авторства Яресько, выгодные МВФ. «Он также голосовал за законы о реструктуризации государственного долга Украины, которые продвигала пани Наталия Яресько», - напоминает политолог.

«Ну, и, наконец, не забываем, что сейчас Вилкул выполняет «важную миссию» - отбирает голоса у кандидата Бойко, уменьшая шансы последнего на выход во второй тур. Чем не действия, достойные «бандеровского подполья»?, - задается вопросом Петр Олещук.

Вместе с тем, политолог отмечает, что Вилкул и компания «переобуваются в прыжке» не из-за идейных убеждений, а потому что так выгодно.

«Хотя ясно, что для большинства из них это соответствие трендам и политическая мимикрия. И если завтра ветер подует в другую сторону, они точно так же будут приспосабливаться под новую конъюнктуру», - делает вывод политолог Петр Олещук.