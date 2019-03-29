Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук с уважением относится ко всем Героям Украины. Об этом он заявил в эфире программы «Право знать!» на телеканале ТВЦ, сообщает 112 Украина.

«Я с уважением отношусь к Украине и ее славе, и героям Украины», – заявил он.

В то же время Медведчук не согласился с утверждением ведущего, что приветствие «Слава Украине! Героям слава!» – нацистское. «Не могу согласиться, что это нацистское приветствие. Не могу согласиться», – отметил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что пытаясь угодить только избирателю Западной Украины, власть наносит больше вреда, чем сепаратисты.