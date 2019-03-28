также в разделеПолитика
Порошенко поручил выплатить премии Героям Украины 19
Украина требует остановить попытки вернуть делегацию РФ в ПАСЕ 51
Порошенко предупредил об опасности двухсторонних переговоров с Москвой 69
Ясновидящая и безработная студентка: СМИ узнали, кто финансирует партию Ляшко 153
Помпео анонсировал «дополнительные меры» против агрессии РФ в Украине 202
Порошенко: Искусственно организовать протесты ни у кого еще не получалось 41
Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира в Украине 155
ЕС потребовал от РФ прекратить обыски у крымских татар 46
Гаврилова: Медведчук прилетел в Москву в статусе фактического вице-премьера, курирующего внешнюю политику 96
Украина обратилась к ЕС и СЕ из-за обысков у крымских татар 59
У зятя Тимошенко нашли российский бизнес 95
В МИД Украины озвучили позицию относительно статуса Голанских высот 406
ЕС хочет помочь Украине в подготовке закона о незаконном обогащении 131
Березенко подал в суд Гриценко 64
В Великобритании опровергли расследование в отношении Порошенко 35
Порошенко подает в суд на 1+1 909
Заняты выборами: Нардепы установили новый антирекорд в марте 35
Порошенко отреагировал на «фейки с олигархического канала» 353

Политический эксперт Василий Вакаров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил, что главным человеком по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины сегодня является Виктор Медведчук.

«Я хочу сказать о главном событии, которое произошло на этой неделе и за неделю до выборов, — это, безусловно, встреча в РФ на уровне премьер-министра, руководителя «Газпрома», кандидата в президенты Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука. Почему это для меня, как для гражданина Украины, главное событие?.. Есть много позиций. Есть программы кандидатов, есть очень много других аспектов — философских, мировоззренческих. Но есть такой простой вопрос, который называется образ. Или образы. Образность. То есть то, что мы видим, как мы ощущаем… неразборчиво… Так вот, с точки зрения образа, образности — мне лично показалось, это мое мнение, что главным человеком мира в Украине на сегодняшний день является Медведчук», — сказал Вакаров.

При этом он отметил, что не знает, способен ли Медведчук принести мир в Украину. «Я не совсем уверен, как он это сделает. Но я это увидел… И когда ему задавали вопросы — разные — он искренне отвечал, что у него получилось и как не получилось», — добавил политический эксперт.

Напомним, 22 марта делегация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с кандидатом на пост президента Украины Юрием Бойко и председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком провели в Москве переговоры по ряду экономических вопросов с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации «Газпром» Алексеем Миллером.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги