Политический эксперт Василий Вакаров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил, что главным человеком по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины сегодня является Виктор Медведчук.

«Я хочу сказать о главном событии, которое произошло на этой неделе и за неделю до выборов, — это, безусловно, встреча в РФ на уровне премьер-министра, руководителя «Газпрома», кандидата в президенты Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука. Почему это для меня, как для гражданина Украины, главное событие?.. Есть много позиций. Есть программы кандидатов, есть очень много других аспектов — философских, мировоззренческих. Но есть такой простой вопрос, который называется образ. Или образы. Образность. То есть то, что мы видим, как мы ощущаем… неразборчиво… Так вот, с точки зрения образа, образности — мне лично показалось, это мое мнение, что главным человеком мира в Украине на сегодняшний день является Медведчук», — сказал Вакаров.

При этом он отметил, что не знает, способен ли Медведчук принести мир в Украину. «Я не совсем уверен, как он это сделает. Но я это увидел… И когда ему задавали вопросы — разные — он искренне отвечал, что у него получилось и как не получилось», — добавил политический эксперт.

Напомним, 22 марта делегация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с кандидатом на пост президента Украины Юрием Бойко и председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком провели в Москве переговоры по ряду экономических вопросов с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации «Газпром» Алексеем Миллером.