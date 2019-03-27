Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком план восстановления мира в Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

«Только прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском могут привести к разрешению конфликта. Мы поддерживаем план по восстановлению мира, предложенный Медведчуком, который полностью соответствует Минским соглашениям», - заявил Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы в среду.

Он добавил, что «Украина, безусловно, находится в непростой ситуации, в которую ее загнала киевская «партия войны».

«Но важно, что выход из этой ситуации существует, четкий план исправления ситуации есть. Это выполнение киевской властью Минских договоренностей, которые поддержаны и в нормандском формате, и резолюцией Совета Безопасности ООН. А главное в Минских договоренностях – это именно прямой диалог, прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском», - отметил Грызлов.

Ранее Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по Украине, предложил создать автономный регион Донбасс в составе страны. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов госуправления, в том числе парламента и правительства. После этого Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».