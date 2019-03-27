Как пишет в деловой газете «Взгляд» Денис Селезнев, на основе оппозиции Юго-Востока сегодня сформировались две кардинально различные политические силы.

«Из той части оппозиции, которая взяла курс на противодействие партиям Майдана, была сформирована «Оппозиционная платформа – За Життя» во главе с Юрием Бойко, Владимиром Рабиновичем и Виктором Медведчуком», - поясняет журналист.

Как пишет Селезнев, Медведчук с соратниками выступают за то, чтобы прекратить войну, остановить рост тарифов на ЖКУ, восстановить отношения с Россией, не допустить дальнейшего вмешательства во внутреннюю политику страны МВФ и других международных финансовых организаций.

И наоборот, Александр Вилкул & Co помогают победить Петру Порошенко, потому что это отвечает интересам олигарха Рината Ахметова.

«Совершенно иная стратегия у партии «соглашателей». Хотя ныне ее лицами являются Вилкул и Мураев, реальный лидер группы – Ринат Ахметов, а ее экономическая база – контролируемая им корпорация «СКМ», - поясняет политический обозреватель.

Селезнев пишет, что Ахметов наладил взаимовыгодное сотрудничество с администрацией Порошенко, что позволило ему заработать новые капиталы.

«В представленном графике Bloomberg видно, как с этого момента начинается рост состояния олигарха. Достигнув дна в $4 млрд. к нынешней весне 2019 года оно вновь выросло до $6 млрд.», - приводит цифры политический обозреватель.

Поэтому Селезнев приходит к выводу - чтобы уберечь этот позитивный тренд последних лет группе Ахметова необходимо сохранение Порошенко при власти.

«По сути, Вилкул и Мураев как кандидаты прямо работают на то, чтобы лишить шансов представителя «Оппозиционной платформы – За Життя» Юрия Бойко выхода во второй тур президентских выборов», - пишет он.

Как пишет Селезнев, что дрейф Вилкула и Мураева в сторону партий Майдана уже заметили и оценили сами активисты Евромайдана.

«В последнее время в соцсетях началась дискуссия о том, стоит ли простить Вилкулу, Мураеву и Ахметову их региональное прошлое. К примеру адвокат Сергей Войченко считает, что именно благодаря этим двум кандидатам Бойко не досчитается 3-4% голосов, что не даст ему возможности выйти во второй тур. Другая активистка и сторонница Порошенко Светлана Кушнир также выражает благодарность Вилкулу и Мураеву за то, что своими действиями они «фактически и блокируют реванш условного юга и востока», - цитирует журналист сторонников Евромайдана, которые хвалят Вилкула и Мураева.

Кроме того, Селезнев напоминает, как Вилкул публично заявил, что подвиг героев Евромайдана будут помнить и через много лет, а Мураев прямо в эфире ТВ «настучал» на оппозиционного лидера Виктора Медведчука.

Оба активиста вспоминают и такие признаки растущей лояльности к «идеалам Майдана», как завершение съезда по выдвижению Вилкула лозунгом «Слава Украине!», и обещание Вилкула на презентации книги Сони Кошкиной о Майдане не забыть подвиг героев Революции, и донос в СБУ на Медведчука, который Мураев сделал в прямом эфире телеканала «Наш», - приводит журналист примеры того, как Вилкул и Мураев «переобуваются в прыжке».

Впрочем, уверен Селезнев, и доносы Мураева, и националистические лозунги Вилкула - это поверхностные признаки. И Вилкул, и Мураев в Верховной Раде голосовали и за поддержку программ МВФ, и за многие другие законы, выгодные власти Порошенко.

«Если бы активисты удосужились заглянуть в архив голосований Верховной рады, то заметили бы, что куда больше для дела Майдана Вилкул и Мураев сделали ранее в качестве депутатов. Так, на счету Вилкула масса вполне «патриотических» голосований от борьбы за освобождение Савченко, которой «Россия отказывает в медицинской помощи», до поддержки всевозможных меморандумов с МВФ и евроинтеграционных законов. Аналогично Мураев голосовал за различные программы МВФ и законы о евроинтеграции», - аргументирует политический обозреватель Денис Селезнев.