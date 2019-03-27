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Политический обозреватель Ирина Гаврилова считает, что не стоит связывать нашумевший визит Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Белокаменную только с выборами президента и Верховной Рады. Об этом журналист написала в своем Facebook.

«Внешнюю политику в РФ определяет президент, а премьер и топ-менеджер «Газпрома» отвечают за финансово-экономические вопросы. Собственно, поэтому на переговорах и звучали темы транзита и цены на газ – т.е. пункты экономической повестки», - поясняет она.

Гаврилова обращает внимание, что товарооборот между Украиной и Россией растет с каждым годом.

«Но главная проблема – что официальные органы вроде МИД и т.д. не в силах полноценно решить задачу доступа украинской продукции на российский рынок. И в этой ситуации возрастает роль таких коммуникаторов как Медведчук, способных оперативно встретиться и договориться с первыми лицами РФ», - пишет журналист.

«Собственно, кто именно у нас работает фактическим вице-премьером, курирующим внешнюю политику, в принципе, давно известно всем, причастным к госуправлению и серьезному бизнесу», - констатировала политический обозреватель.

Гаврилова считает, что по итогам встречи Медведчука и Бойко с российским премьер-министром и главой «Газпрома» можно сделать несколько выводов.

«Кремль еще раз подчеркнул, кто сегодня находится в статусе главного переговорщика №1. А также дал четкий месседж всему украинскому бизнесу и политикам – кто именно решает вопросы на высшем уровне с первыми лицами РФ и к кому надо выстраиваться в очередь за решением этих вопросов. А Ринату Ахметову наглядно показали, что среди его соратников и близко нет людей такого уровня. Не зря же все его окружение – Вилкул, Колесников, Мураев и другие находятся под российскими санкциями», - пояснила она.

 По мнению журналиста, Кремль дал четкий месседж украинскому бизнесу, что именно Медведчук решает вопросы любого уровня в отношениях между Украиной и Россией.

«В общем, судя по итогам встречи, флагманы украинского химпрома свои вопросы успешно решили. А металлурги, производители продукции для атомной энергетики, пищевики и прочие экспортеры теперь знают, к кому обращаться…», - резюмировала политический обозреватель Гаврилова.
ForUm

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