Монополии в Киеве породили огромную коррупцию. Яркий пример – «Киевгаз»: данная компания занимается распределением и транспортировкой газа в Киеве.

Помимо этого «Киевгаз» осуществляет проектирование, строительство и ремонт подземных и наземных газопроводов, обслуживает котельные, устанавливает счетчики. И является монополистом по выдаче технических условий для присоединения к газораспределительной системе. На вот этом, казалось бы, абсолютно незначительном моменте руководство компании делает миллионы гривен, которые оседают у них в карманах.

Тут стоит напомнить, что «Киевгаз» формально подчиняется Киевскому городскому совету – основателем компании является департамент коммунальной собственности КГГА. Напрямую КГГА владеет 28,45% акций акционерного общества. Еще 60% акций принадлежит «Киевэнергохолдингу», 61% которого снова-таки принадлежит КГГА. Остальные акции поделены между кипрской Densec Limited и британской Artio Global Investors Ltd, которые связывают со структурами одиозного нардепа Сергея Левочкина. Так, директором «Densec Limited» является Amal Sarout Lambrou - один из директоров фирмы Boutifour SA, которая держит на балансе небезызвестную французскую виллу Левочкина в Ницце, о чем говорится в официальном журнале Великого Герцогства Люксембург «Memorial».

Фактически же на протяжении почти десять лет контроль над «Киевгазом» сохраняет команда Юрия Бойко – скандально известного экс-министра энергетики и угольной промышленности, недавно ездившего вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком в Москву и встречавшегося там с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ему в 2010 году удалось протолкнуть на пост главы правления «Киевгаза» своего зятя Сергея Горового. Левочкин и Бойко – давние компаньоны, так что появление бывшего главы Администрации президента времен Януковича в этой истории абсолютно неудивительно. Другое дело, что после Революции достоинства было бы логично убрать данных персонажей из «Киевгаза», которые превратили компанию в свою «кормушку». Но этого за пять лет так и не случилось.

Но вернемся к истории с техническими условиями. В нашем распоряжении оказались суммы взяток, за которые руководство «Киевгаза» готово выдать соответствующие разрешительные документы на подключение того или иного юридического лица к газораспределительной системе.

Так, ради «утверждения» технических условий для подключения газа к новому зданию на бульваре Дружбы народов, 2 владельцу пришлось выложить «мимо кассы» 50000 долларов США. За «правильное» ТУ по выносу газопровода на улице Предславинской заказчик ТОВ «Скайпроджект» отвалил 40 тысяч долларов.

Дошло до того, что за документы для реконструкции узла учета газа фабрике «Рошен» пришлось дать взятку в размере 100 тысяч грн – абсолютно уникальная ситуация, когда компания действующего президента страны вынуждена платить «на карман» дельцам, представляющим пророссийский лагерь.

Дороже всего обошелся вынос газопровода на проспекте Победы, 72 – в «Киевгазе» запросили за техусловия 2000000 грн, чтобы подключить ЖК «Happy House». По-другому газ завести в новые дома оказалось невозможно.

При этом ради прибыли «Киевгаз» готов работать за пределами лицензионной территории. К примеру, как можно увидеть из документов, они выдали ТУ в селе Гатное Киево-Святошинського района Киевской области. Это – другая юрисдикция, но нынешнему руководству «газовиков» это не помеха.

Кто в «Киевгазе» конкретно занимается «обилечиванием» бизнеса? Ответ простой: «бойковцы». Там есть «правильные» сотрудники – к примеру, заместитель главы правления по общим вопросам Пархоменко Татьяна Васильевна. Также в этой схеме фигурируют два малоизвестных персонажа – инженеры Павел Яковлев и Дмитрий Остапчук. Интересно, что «благодарности» за получение техусловий проводили через подконтрольную им компанию ООО «Энерджи Билдинг», директором которой является Евгений Горшков. Эту компанию предлагают не только компаниям, которые хотят получить ТУ, но также через эту компанию проводят 15% отката за выполнение работ.

Почему никто не прикроет эту «лавочку»? Все банально просто: из-за политической «крыши» никто не хочет воевать с руководством «Киевгаза». Показательный пример случился в 2016 году, когда после публикации материала о делах в этой компании журналистке «Нового времени» Кристине Бердинских пришли СМС с угрозами от зятя Бойко Горового. В итоге, несмотря на обращения к правоохранительным органам скандал быстро замяли – а «бойковцы» даже после отхода от дел Горового продолжают успешно «доить» Киев…