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В марте текущего года народные депутаты показали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. Сразу 111 народных депутатов не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали «за», «против», «воздержался»). Для сравнения: в феврале ни разу не проголосовали 12 депутатов, сообщает Комитет избирателей Украины.

Не голосовали, в том числе, народные депутаты – кандидаты на пост президента.

8 из 14 политиков не проголосовали в марте ни разу. В частности, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко, Александр Вилкул, Сергей Каплин, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Виктор Бондарь, Виталий Куприй.

Часть кандидатов приняли участие лишь в нескольких голосованиях. Сергей Тарута принял участие в 0,18% голосований, Ольга Богомолец – 1%, Юрий Деревянко – 2%, Юрий Бойко – 4%.

Самые высокие показатели голосований среди кандидатов в президенты у Виктора Кривенко (53%) и Юрия Тимошенко (64%).

«Участие в выборах не освобождает кандидатов от их обязанностей как народных депутатов. Это касается, в том числе, участия в голосованиях Верховной Рады. Однако часть кандидатов уже полностью работают в избирательном формате, а потому в Раде не появляются. Также парламент сейчас работает над рассмотрением поправок в т. н. языковой закон, что само по себе рассматривается как техническая неважная работа. В результате в марте сразу 111 депутатов ни разу не проголосовали. Это абсолютный антирекорд за время работы ВР 8 созыва», - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

В марте было проведено 13 пленарных заседаний ВР, на которых состоялась 566 голосований. Все они касались рассмотрения поправок к проекту Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№5670-д).
ForUm

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