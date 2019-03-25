Политолог Андрей Золотарев напомнил о том, как когда-то один одиозный политик уже летала в Москву на «газовые» переговоры.

«Вояж Медведчука-Бойко в Москву – это такой себе День сурка. Где то мы уже это проходили, когда это уже было. Ах да, Наталья Витренко тоже с Дмитрием Медведевым встречалась, газовые проблемы обсуждали. Только это было в 2006 году https://korrespondent.net/amp/142756/», - написал он в Facebook.

На самом деле, считает эксперт, встречаются две безысходности.

«Ситуация с Медведчуком-Бойко понятна, цели недостигнуты, а перспективы смутные», - отметил Золотарев.

По его мнению, показательна позиция Соловьева в «Воскресном вечере», открестившегося от ставок на Бойко. При этом политолог утверждает, что Москва сама сделала все, чтобы поделить бело-синий сегмент политикума в Украине на пророссийских и проукраинских.

«Закономерный результат такой «мудрой» и «прозорливой» политики Кремля на украинском направлении. «Знание» Москвой украинских реалий всегда впечатляло. Поэтому и в кардинально изменившейся обстановке крутят изрядно пропахший нафталином сюжет. Остается только снова Наталью Михайловну в Москву вызывать на переговоры», - иронизирует эксперт.