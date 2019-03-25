Для большинства украинцев война на Донбассе — самая актуальная проблема. Именно по этой причине основные претенденты на пост президента вынуждены представлять свои концепции мира в Украине. Прямые переговоры с Донецком и Луганском при посредничестве РФ и США предлагает основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, но более развернутую концепцию восстановления мира в Украине и реинтеграции Донбасса предлагает глава Политсовета партии Виктор Медведчук.

Об этом написал польский журнал Nowa Europa Wschodnia, анализируя программы наиболее рейтинговых претендентов на кресло президента Украины.

По информации издания, результатом конфликта в восточной Украине стал глубочайший социально-политический кризис: власти потерли контроль над почти 2,8% территории, на которой проживает 3,8 млн человек.

«В результате военный действий погибли более 13 тыс. и получили ранения боле 25 тыс. человек. О масштабах трагедии на востоке Украины также свидетельствует количество людей, косвенно затронутых конфликтом и нуждающихся в гуманитарной помощи, которую оценивают 4,4 миллиона человек», — пишет Nowa Europa Wschodnia.

С учетом приведенных выше данных, неудивительно, что война на Донбассе для большинства украинцев самая актуальная проблема, которую государство должно решить. Именно по этой причине основные претенденты на кресло главы государства не могут обойти этот вопрос и вынуждены представлять свои концепции мира в Украине, говорится в материале.

«Юрий Бойко как один из четырех фаворитов президентской гонки на украинской политической арене считается не только пророссийским политиком, но и рациональным технократом, сильным и решительным игроком. Бойко выступает за мирное урегулирование конфликта и прямые переговоры с участием всех сторон конфликта на Донбассе, говорит о прямых переговорах с участием всех участников конфликта, то есть представителей Украины и самопровозглашенных «Д/ЛНР». При этом Россию, как и США, Бойко видит лишь посредником в диалоге между представителями Киева, Луганска и Донецка», — отмечает Nowa Europa Wschodnia.

По информации издания, намного больше информации о плане урегулирования конфликта на востоке Украины предоставил глава Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, который выполняет официальную роль переговорщика по освобождению украинских заключенных из российских тюрем.

«В концепции, представленной на съезде партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Медведчук выступил за изменения в украинскую Конституцию, которые гарантировали бы региональную автономию Донбассу и, таким образом, федерализацию украинского государства. Эти требования были признаны Генеральной прокуратурой Украины призывом к сепаратизму и основанием для возбуждения против Медведчука уголовного дела по обвинению в действиях, нарушающих территориальную целостность украинского государства», — говорится в статье.