Делегация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с кандидатом на пост президента Украины Юрием Бойко и председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком провели в Москве переговоры по ряду экономических вопросов с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации «Газпром» Алексеем Миллером.

Ключевой темой переговоров стали прямые поставки российского газа. Юрий Бойко отметил, что самый главный вопрос — это прямой контракт по поставкам газа в Украину: «Сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная, когда российский газ поставляется в страну из Европы через каких-то непонятных посредников, через какие-то схемы, которые в конечном счете приводят к тому, что он становится почти на $100 дороже, чем если бы он поставлялся по прямым контрактам в нашу страну на восточной границе. А это, соответственно, и себестоимость нашей продукции. Это высокие коммунальные тарифы, и практически это отражается на жизни каждого человека в нашей стране. И я бы просил, чтобы мы эти вопросы рассмотрели, потому что для нас это очень важно».

Виктор Медведчук заявил, что тарифы в Украине за 5 лет выросли в среднем на 745%, цены на газ выросли на 1080%, цены на отопление — на 1220%. «И когда уже здесь прозвучала мысль по поводу необходимости прямых поставок газа, я хочу дополнить только одно, что это действительно очень серьезный шаг для украинского народа, для нашей страны. Почему? Потому что то, что сегодня происходит, так называемая формула «Дюссельдорф+», когда закладывается в цену стоимости газа транзит, логистическое плечо от Дюссельдорфа до границы с Украиной 1500 км до Великих Капушан (границы Украины и Словакии)… И тот газ, который называет сегодняшняя власть европейским, так как она покупает его у газовых операторов, — это обман, циничный обман властью населения страны для того, чтобы повысить тарифы», — заявил оппозиционный политик.

По мнению Медведчука, необходимо восстановить прямые поставки газа из РФ в Украину, так как цена на газ будет намного ниже. «Потому что, чтобы вы ориентировались, в среднем сегодня газ для населения стоит $317. Согласно меморандуму, который подписан между Украиной, правительством Украины и МВФ, он увеличится с 1 мая (это уже установлено) до $368. А с 1 января 2020 года — до $461…» — сообщил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В свою очередь Миллер отметил, что «Газпром» готов пойти на переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа. «Конечно же, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту, но, зная запредельный уровень, заоблачный уровень цен для конечного потребителя, который есть сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен», — сообщил Миллер.

Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что в 2019 году истекает срок действия соглашения Украины и РФ в газовой сфере. «Необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей в Украине не имеем… В то же время совершенно очевидно, что сотрудничество в этой сфере с РФ, сотрудничество между украинскими и российскими компаниями все равно имеет очень большое значение для развития экономики, да и, собственно, для жизни людей», — сказал премьер-министр России.

Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в свою очередь подчеркнул, что необходимо создать трехсторонний газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать «Газпром», потребителей в Европе, Украину.