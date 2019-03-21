Глава Жилищного союза Украины и политический блогер Александр Скубченко возмутился решением олигарха Рината Ахметова с 1 апреля отключить электроэнергию и оставить без воды ряд городов Донбасса. Об этом Скубченко с возмущением написал в Facebook, подчеркивая двуличное поведение самого олигарха и его кандидата Александра Вилкула.

«Как говорится, вот он – мирный план Александра Вилкула в действии. Кандидат Рината Ахметова на публику рассказывает про мир, про помощь Донбассу, а компании олигарха готовы на всё ради его бизнес-интересов. Олигархии все равно: война – не война, главное — деньги», - поясняет глава ЖСУ.

Как пишет Скубченко, пока Вилкул рассказывает про свой фальшивый «мирный план», олигарх Ринат Ахметов готов ради своей прибыли поставить миллионы жителей Донбасса на грань выживания.

«Пока Вилкул, представляющий интересы бизнес-партнера Порошенко, исполняет роль "кандидата от Юго-Востока" и рассказывает про свой фальшивый "мирный план", его спонсор Ахметов ради своих сверхприбылей готов оставить без воды более 3 миллионов человек на Донбассе. Думаю, это – роковая ошибка штаба Вилкула: обещать решить проблемы Донбасса и создать проблемы Донбассу — разные вещи», - заключает блогер.

Скубченко также обращает внимание, что в команду к Вилкулу приняли скандального Евгения Мураева, который отличился тем, что прямо в эфире телеканала пожаловался в СБУ на оппозиционного политика Виктора Медведчука. Блогер приходит к выводу - таким образом Вилкул продемонстрировал, что поддерживает практику публичного «стукачества» на лидеров оппозиции.

«И это не говоря уже о том, как ахметовцы приютили Мураева, который отличился тем, что прямо в эфире настучал в СБУ на Медведчука. Значит, кандидат Вилкул — точно такой же, как Мураев. Все верно! Ворон ворону глаз не выклюет, знаете ли», - иронично написал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Как сообщил «Корреспондент», с 1 апреля 2019 года государственная Укринтерэнерго и ДТЭК ПЭС – Энергоуголь Рината Ахметова за долги отключают электроэнергию для предприятий, обслуживающих канал «Северский Донец - Донбасс». В результате, сообщает СМИ, с 1 апреля 3,3 млн. жителей Донбасса останутся без водоснабжения.

«Таким образом, под угрозу отключения попали фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона. Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек», - пишет «Корреспондент».

В частности, без воды рискуют такие украинские города Часов Яр, Покровск, Славянск и Мариуполь, расположенные на Донбассе, а также неподконтрольные территории ОРДЛО.