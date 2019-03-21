Политолог Петр Олещук связывает изменения в настроениях украинцев с активизацией таких оппозиционных политиков как Виктор Медведчук. Так политолог в эфире канала «112 Украина» прокомментировал данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым 57 % украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России.

«Это определенная смена настроений, которая, очевидно, является отражением информационной работы, которая ведется длительное время», - пояснил политолог.

«В принципе, достаточно эффективными оказались те, кто делает ставку именно на это в политическом смысле, хотя, возможно, это отвечает определенным имманентным настроениям в обществе», - считает он.

Петр Олещук подчеркивает, что изменение отношения украинцев к россиянам напрямую связано с активностью оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Информационная работа ведется с того момента, как осенью Медведчук заявил о возвращении в активный политический процесс. В принципе, с этого времени начинается продвижение соответствующих идеологем в обществе. И оно, в общем, отражается во всех этих мирных планах, мирных инициативах», - пояснил он.

По мнению Олещука, идею нормализации отношений с Россией отстаивают оппозиционные силы, которые выступают против геополитической ориентации Украины на США и МВФ.

«Можно сказать таким образом, что это отражение достаточно системной работы, которую проводят силы, настроенные на реваншистский подход относительно изменения геополитического выбора Украины.

Их олицетворяет ряд политиков - тот самый Медведчук, например, И это отражается, без сомнения, на общественных настроениях», - резюмировал политолог Петр Олещук.

По результатам совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и исследовательской организации «Левада-центр» (РФ), в Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан.

Как отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, за последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 57%).