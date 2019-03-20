Планы мирного урегулирования ситуации на Донбассе, о которых сегодня говорят Порошенко, Тимошенко и Зеленский, нереальны. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «Большого интервью» на телеканале «112 Украина».

«Каждый из кандидатов, особенно те, кто претендует сегодня на победу, а таких немного, на мой субъективный взгляд — четыре человека,.. они ставят на первое место вопрос мира на Донбассе по одной простой причине, что ожидания наших граждан в течение последних фактически двух или трех лет от будущего президента и, кстати, от будущего парламента, выборы которого произойдут в конце 19-го года, — это мир на Донбассе и прекращение боевых действий. В данном случае, во время президентской избирательной кампании, мы сталкиваемся с не совсем реальными планами мирного урегулирования», — заявил Медведчук.

Он отметил, что действующий президент Петр Порошенко говорит о безальтернативности Минских соглашений в вопросе решения конфликта на Донбассе, однако другие кандидаты, такие как Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, говорят совершенно о другом. «Они не признают Минские соглашения и считают, что эти проблемы надо решать в рамках Будапештского меморандума… Они говорят: «Надо изменить формат. «Нормандский формат», Минские соглашения — ничего не значат, мы должны вернуться к Будапештскому меморандуму». Это неправильно, более того, несостоятельно», — считает оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что Будапештский меморандум — это гарантии территориальной целостности Украины, которые были даны когда-то Великобританией, США и Россией, а позже к ним присоединились Китай и Франция, по поводу неприменения ядерного оружия. «Страны, сегодня обладающие ядерным оружием, дали такие гарантии. При чем тут конфликт на Донбассе? Как можно сегодня его привязать? Более того, когда мы говорим о любом другом формате, в том числе и Будапештском, мы должны понимать, что мы не можем это делать без учета интересов Донецка и Луганска», — отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Также он указал, что план Зеленского, который говорит о Будапештском меморандуме, и Тимошенко, касается только того, что там должна быть Россия. «И принцип простой: «Мы заставим Россию, через международные санкции, через ультиматумы, чтобы Россия сделала так, чтобы Донецк и Луганск добровольно взяли и вернулись в Киев. И люди вернулись, и вооружение вывели, и технику вывели, и решили все остальные проблемы, для того, чтобы Украине ничего не осталось делать». Но при этом ведь есть позиция России. Нам она нравится, не нравится, но мы ее должны учитывать. Если мы ее не будем учитывать — не будет никаких достигнуто договоренностей», — уверен Медведчук.

Именно поэтому, считает политик, планы по решению конфликта на Донбассе, о которых говорят Порошенко, Тимошенко и Зеленский, нереальны. «И есть еще один кандидат, который претендует на попадание во второй тур и на победу — это г-н Бойко, представляющий интересы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»… У него есть реальный мирный план, который разработан в недрах нашей партии. И который не просто разработан, а апробирован в своей основе, как переговорная позиция в будущем, для того, чтобы на ней и с помощью этого плана можно было достигнуть консенсуса через поиск общего знаменателя», — подчеркнул В. Медведчук.