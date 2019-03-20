«Проект Бойко — технический проект Банковой. Кинут ли они и Пороха — это тот вопрос, от которого зависит исход выборов. Но так или иначе вся эта конструкция, о которой мне все время рассказывают читатели, что по плану Бени (Игорь Коломойский, — ред.) Зеля (Владимир Зеленский, — ред.) — президент, а Юля (Юлия Тимошенко, — ред.) премьер — это Химины куры. Если у Левочкина сейчас команды Зе, Гриценко и Бойко, то на парламентских выборах они могут и без Юли коалицию составить», — об этом пишет блогер Офелия на своем сайте.

«Я себе с трудом представляю, что это трио Фирташ, Левочкин и Хорошковский, которого Юля называла «напомажена особа», которые вместе с Манафортом ее отправили за решетку, будут сотрудничать с Юлей», - отмечает она. По ее мнению, скорее с Коломойским, чем с Тимошенко.

«Хотя Гордон рассказывает, что они там все готовы объединиться ради того, чтобы не пустить во второй тур Пороха и даже готовы сотрудничать с Юлей. Но готова ли Юля, после всего сотрудничать с этой троицей?»

До сих пор все наши выборы походили на национальную мужскую забаву под лозунгом «кинуть Юлю», пишет блогер. «Пока она на сцене играла в «Гамлете», они в это же время и на той же сцене уже играли «Марию-Антуанетту».

«Поэтому не задавайте мне вопрос, кто победит? Сначала надо понимать, кто кого первым кинет?»

Дальше она отмечает, что если Левочкин будет до конца с Порошенко, то Зеленского сольют во втором туре, а если они сольют Порошенко, то тоже ничего не потеряют.

«У Зе нет опыта и что? Левочкин возглавит АП и будет сам руководить. Но я не думаю, что Левочкин сам будет решать, с кем он. Это будут решать англичане, на которых он и работает и которые могут переиграть все их решения по-своему».