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Настоящая причина, почему Евгений Мураев снял свою кандидатуру - это отказ спонсоров финансировать его предвыборную кампанию из-за резкого падения рейтинга. Так журналист Руслан Веснянко описывает настоящие мотивы, побудившие Мураева неожиданно снять свою кандидатуру с президентских выборов.

Как пояснил Руслан Веснянко, причина падения рейтинга - это публичный донос Мураева на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

«На старте президентской гонки у Мураева был рейтинг на уровне 5%, к началу марта сократился вдвое. Во многом это объясняется инцидентом в прямом эфире, когда Мураев натурально выступил в роли стукача, призвав СБУ начать расследование в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука», - пишет журналист.

Как сообщает Веснянко, из-за того, что рейтинг Евгения Мураева рухнул в два раза, спонсоры в лице Вилена Шатворяна и других бизнес-партнеров Арсена Авакова отказались дальше финансировать его кампанию.

«Именно этот донос увёл от неудавшегося «президента» половину его сторонников. Кроме имиджевых потерь, это имело для Мураева и финансовый урон: экс-регионал Вилен Шатворян, а также и другие бизнес-партнёры главы МВД Арсена Авакова сняли горе-политика с «довольствия». И Евгений в очередной раз переметнулся – на сей раз в лагерь Рината Ахметова, и поэтому был вынужден сняться с выборов и объявить о поддержке Александра Вилкула», - пояснил автор.

Руслан Веснянко обращает внимание на непоследовательность Мураева, который обещал бороться против олигархов, а потом «слился» под самого главного из них.

«Самое интересное, что одним из столпов его предвыборной программы была объявлена борьба с олигархами!», - напоминает он.

Веснянко напоминает, как Мураев обещал бороться за снижение коммунальных тарифов и против олигархов, а потом изменил своим обещаниям.

«Я считаю, что нам надо освобождать государственный сектор от паразитов - финансово-промышленных групп. Они финансируют политиков, и за счёт этого получают в безраздельное пользование все наши государственные активы», - приводит Веснянко цитату из программного интервью Евгения Мураева.

«В общем, на публику обещал бороться за социальную справедливость и против олигархов, а на деле «слился» под Ахметова, который  увеличил своё состояние до 5,99 миллиарда долларов благодаря бесконечному повышению коммунальных тарифов», - делает вывод журналист.

«И вот теперь Мураев влился в лагерь Ахметова, и по сообщениям некоторых источников, получил за это вознаграждение 10 миллионов долларов. Так что интерес Евгения вполне понятен», - сообщил журналист Руслан Веснянко.
ForUm

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