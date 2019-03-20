Пафосные обещания киевских и брюссельских чиновников о начале новой эпохи для украинских товаропроизводителей после подписания 27 июня 2014 года экономической части Соглашения об ассоциации обернулись для Украины закрытием десятков тысяч предприятий, крахом промпроизводства и тотальной деиндустриализацией страны. Почему игнорирование условий соглашения СНГ о ЗСТ и других торговых соглашений с РФ и СНГ стало фатальным для экономики, а главное — какой опыт необходимо использовать Украине для ее восстановления, в своей статье пояснил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Время показало, что так называемый цивилизационный выбор, следствием которого стала дезинтеграция торгово-экономических отношений Украины с Россией и странами СНГ, противоречит национальным экономическим интересам, интересам многомиллионного украинского народа, отметил оппозиционный политик.

«Последствия геополитической аферы евроинтеграторов ‒ создания «углубленной и всеохватывающей» зоны свободной торговли с ЕС (учитывая то, какой дискриминационной, с массой ограничений стала она для Украины, более циничное название трудно было бы придумать) ‒ оказались именно такими, как и предупреждал «Украинский выбор» еще в 2012‒2013 годах. Выбрав европейский вектор экономической интеграции, еврореформаторская власть проигнорировала условия соглашения СНГ о зоне свободной торговли, а также ряд других торговых соглашений с РФ и СНГ», — напомнил В.Медведчук.

Он отметил, что именно разрыв торгово-экономических отношений с Россией и СНГ в целом спровоцировал глубокий финансово-экономический и, как следствие, социальный кризис в стране.

«Об экономических последствиях провальной евроинтеграционной политики свидетельствуют данные Госстата и ГФС Украины, согласно которым объем экспорта товаров по итогам 2018 года по сравнению с доевромайданным 2013-м сократился на 25,3% ‒ с $63,3 млрд в 2013-м до $47,3 млрд в 2018-м. Если говорить об объеме экспорта товаров Украины в Российскую Федерацию, где находятся основные для нашей страны рынки сбыта, то он уменьшился более чем в 4 раза, или на $11,4 млрд ‒ с $15,0 млрд в 2013 году до $3,6 млрд в 2018-м», — подчеркнул глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

По совам В.Медведчука, потери на рынках СНГ оказались еще существеннее — объем экспорта украинских товаров на рынки стран Содружества по итогам прошлого года сократился более чем в 3 раза, или на $14,7 млрд ‒ с $21,7 млрд в 2013 году до $7,0 млрд в 2018-м.

«Вдумайтесь, из-за потери рынка стран СНГ экономика Украины в год потеряла порядка $15 млрд. Это практически столько же, столько Украина взяла в долг у международных ростовщиков за последние пять лет!» — отметил оппозиционный политик.

После разрыва кооперационных связей с РФ в Украине объем реализованной промышленной продукции за указанный период в долларовом эквиваленте уменьшился на 45%, объем прямых иностранных инвестиций в экономике страны сократился на 40%.

«Кризис в финансово-банковской системе привел к тому, что госдолг в национальной валюте вырос на 272%. За 4 года ВВП страны сократился на 38,8%. Вследствие потери евразийских рынков сбыта доля инновационной продукции в промышленности сократилась до… 0,7%. Товарная структура экспорта носит сырьевой характер: сельское хозяйство (доля ‒ 39,4%), недрагоценные металлы (24,6%), минеральные продукты (9,2%). Совершенно очевидно, что Украина превратилась в аграрно-сырьевой придаток Запада», — констатирует В.Медведчук.

По мнению политика, иначе и быть не могло, ведь на оговоренную в Соглашении имплементацию европейских технических регламентов и стандартов Украина должна была потратить 165 млрд евро — сумму, изначально неподъемную как для украинских товаропроизводителей, так и для страны в целом.

«Рассказы евроинтеграторов об экспансии украинских товаров на рынки ЕС оказались очередной ложью (такой же циничной, как и сказки о европейских зарплатах и пенсиях). Хотя в 2018 году экспорт товаров из Украины в страны Евросоюза и достиг рекордной отметки в $20,1 млрд (+ $4 млрд к 2013 году), однако обусловлено это скорее ростом индекса цен продукции сельского хозяйства, которая регламентируется 36 мизерными квотами на беспошлинный экспорт в ЕС. К тому же ассиметричные условия в рамках ЗСТ сохраняют негативную динамику отрицательного сальдо торгового баланса между Украиной и Евросоюзом: -$4,0 млрд (2014 год), -$2,3 млрд (2015-й), -$3,6 млрд (2016-й), -$4,5 млрд (2017-й), -$4,2 млрд (2018-й). Как видим, рост экспорта в ЕС не компенсировал потери $15 млрд в 2018 году на рынках СНГ. Для Украины курс на ЗСТ с ЕС на фоне дезинтеграции с РФ оказался провальным», — говорится в статье.

После пяти лет экспериментов еврореформаторов над экономикой и гражданами страны стало очевидно, что Украина нуждается в смене вектора экономической интеграции и переходе к политике многовекторности, считает Виктор Медведчук.

«Сделать это более чем реально. Мы можем воспользоваться успешным опытом Армении, которая сумела найти необходимый баланс в торговле с ЕС, являясь при этом со 2 января 2015 года членом Евразийского экономического союза. Так, отношения между Европейским Союзом и Арменией строятся на основании Всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения между ЕС и Арменией. С 1 января 2014 года Армения пользуется преимуществами Всеобщей системы преференций (GSP). Эта схема предоставляет Армении дополнительные преференции по тарифам на экспорт в ЕС и основывается на жестких критериях. При этом членство Армении в Евразийском экономическом союзе не мешает действию Соглашения об ассоциированном членстве с ЕС ‒ Ереван пользуется всеми преференциями ЕАЭС, оставаясь в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», — пояснил политик.

Сотрудничество с Евразийским экономическим союзом для нашей страны не просто выгодно, а жизненно необходимо, уверен глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Но для развития такого сотрудничества следует изменить условия свободной торговли с ЕС на Всеобщую систему преференций (GSP), которая является системой односторонних торговых преференций и снижает или устраняет тарифы по ряду экспортных товаров из развивающихся стран на рынки ЕС. Эта система в ЕС применяется согласно Регламенту N978/2012 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 25 октября 2012 года. При таких условиях Украина сможет одновременно развивать торгово-экономическое сотрудничество и с ЕС, и с ЕАЭС», — подчеркнул В.Медведчук.

Он убежден: в вопросе выбора вектора экономической интеграции необходимо руководствоваться в первую очередь национальными экономическими интересами, а не мнимыми евроинтеграционными перспективами.

«В этих условиях формирование новой внешнеэкономической стратегии государства должно основываться на политике многовекторности, импортозамещения и поддержки национального товаропроизводителя в рамках развития восточного вектора экономической интеграции», — резюмировал Виктор Медведчук.