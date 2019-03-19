Почему уголовное дело против главы Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» за его высказывания на съезде партии 29 января 2019 года — это политический заказ, кто является заказчиком дела и почему власть пошла на фальсификацию обвинений против политика, Виктор Медведчук рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

По словам оппозиционера, чтобы назначить лингвистическую экспертизу его высказываний на съезде «Оппозиционной платформы – За жизнь», органам следствия пришлось обращаться в суд для вынесения и определения такой экспертизы трижды.

«Первый раз они обратились с ходатайством о проведении такой экспертизы. И суд, учитывая отсутствие у них аргументов и доказательств, отказал им. Второй раз они обратились, и суд вынес определение назначить лингвистическую экспертизу, а через несколько дней ‒ это было 21 февраля ‒ уже 25 февраля суд по просьбе следственных органов выносит третье, уточняющее определение о проведении лингвистической экспертизы. Казалось бы, наверное, это технико-редакционные условия для того, чтобы провести такую экспертизу. Это с одной стороны. А с другой стороны, просто очевиден политический заказ – провести экспертизу, доказать то, чего на самом деле не существует», — сказал Виктор Медведчук.

Глава Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» подчеркнул, что как специалист в вопросах конституционного права и государственного управления спокоен за свою публичную политическую позицию, в том числе и в вопросах мирного урегулирования на Донбассе.

«…Хорошо знаю Основной Закон, соавтором которого был. Более того, был автором конституционной реформы, по которой живет сегодня Украина, ‒ реформы 2004 года. Я хорошо знаю полномочия не только правоохранительных органов, но и всех органов государственной власти. Поэтому, когда я предлагал мирный план, я исходил из того, что урегулировано Основным Законом и что может быть урегулировано, если в этот Основной Закон – Конституцию ‒ будут внесены изменения. И поэтому следственные органы, понимая, что прицепиться или инкриминировать мне какие-то обвинения в соответствии с тем, что было заявлено на законном основании, не представляется возможным, пытаются моделировать ситуацию так, чтобы задать те условия для проведения экспертизы, которые бы могли дать им положительный, заведомо ложный результат. Естественно, мы этого не допустим. Более того, мы об этом открыто заявили и считаем, что те, кто причастен к этому, должен нести уголовную ответственность», — считает Виктор Медведчук.

Власть осознает реальность плана о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Донбассе, уверен глава Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», но эти люди ей сегодня не нужны.

Весь мир также признает, что Минские соглашения безальтернативны, их надо выполнять, обратил внимание оппозиционный политик.

«И украинская власть, которая поставила свои подписи под этими соглашениями, а Совет Безопасности ООН утвердил их, должна их выполнять. Поэтому заказчики находятся в высших кабинетах киевской власти, это действующая власть, которая заинтересована в том, чтобы этот мирный план не был реализован. Они выступают против моих предложений, поскольку хорошо понимают, что это предложения не теоретические, а практические — занимаясь вопросами переговоров в течение последних 5 лет, я неоднократно проводил их, в том числе и с целью стратегически изменить ситуацию в вопросах установления мира на Донбассе», — сказал глава Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В.Медведчук подчеркнул, что знает мнение людей и в Донецке, и в Луганске, и в Москве.

«То, что могло бы послужить реальной, я подчеркиваю, реальной площадкой, позицией переговорной, которая могла бы привести к положительному результату. Такой результат для Украины один – это прекращение боевых действий, возвращение людей и территорий в Украину, а Украины на Донбасс», — резюмировал глава Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».