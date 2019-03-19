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Большинство украинцев не поддерживают запрет российских фильмов и ТВ, гастролей артистов, введение языковых квот и прочие подобные запреты. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя результаты соцопроса «Отношение украинцев к политике регулирования информационной сферы: март 2019 года», проведенного КМИС.

Больше половины населення Украины убеждены, что запрет российских телеканалов является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан, в то время как лишь чуть больше четверти населения поддерживают подобные меры.

«59,6% граждан негативно оценили запрет гастролей отдельных российских артистов и показа российских фильмов в Украине, а поддерживают этот запрет только чуть больше четверти – 27,7%. 53,2% жителей страны расценивают запрет российских соцсетей как ошибку и ограничение их прав, поддерживают этот запрет лишь 28,8%. 42,2% украинцев назвали нецелесообразным введение ограничительных квот на украинский язык на радио и ТВ, поддержали эти квоты только 32,2%», ‒ привел данные опроса В. Медведчук.

По словам политика, это лишний раз доказывает, что русофобская политика власти не находит поддержки у большинства украинцев.

«Становится очевидным, что ни одна из «реформ» парубиев-кириленко-вятровичей и прочей ура-патриотической своры не нашла и никогда не найдет поддержки у большинства граждан Украины. Лучшим доказательством тому является тот факт, что, несмотря на радикальную русофобию и антироссийскую истерию, которая нынешней властью возведена в ранг новой национальной идеи, отношение украинцев к России улучшается», ‒ подытожил Виктор Медведчук.
ForUm

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