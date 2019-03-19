Не сумев выдвинуть дружественного Москве кандидата в президенты с какими-либо шансами на победу, Россия попытается подорвать не только президентские, но и грядущие парламентские выборы в Украине. Для этого будут использованы различные инструменты — от дезинформации, ухаживания за пророссийскими политиками и их сторонниками до разжигания религиозной напряженности и угрозы дальнейшей военной эскалации. Об этом идет речь в статье «Кремлевская стратегия дестабилизации в преддверии украинских президентских выборов», которую опубликовал The Jamestown Foundation.

Ее автор считает самым популярным среди нынешних пророссийских кандидатов Юрия Бойко, который стабильно удерживает четвертую позицию в рейтингах популярности с результатом 7,4%. Но поскольку такого результата недостаточно для победы, Кремль попытается изобразить сами выборы как потенциально нелегитимные, допускает The Jamestown Foundation.

«Такая кампания информационной войны может быть использована для делегитимизации следующего украинского президента как российской, так и зарубежной аудитории», — говорится в статье.

Достигать нужного ей результата Москва будет, в том числе, используя дезинформацию, передавая ее через дружественные к Москве украинские СМИ.

«В прошлом году один из ближайших союзников Кремля в Украине Виктор Медведчук через своих деловых партнеров приобрел две телеканалы NewsOne и 112-Украина. В октябре группа украинских законодателей инициировала санкции против этих медиа, которые служат площадками для идей Медведчука о «федерализации» Украины и дают регулярные эфирные интервью с пророссийскими политиками», — сообщает The Jamestown Foundation.

По мнению автора статьи, не сумев выдвинуть дружественного Москве кандидата в президенты с какими-либо шансами на победу, Россия вместо этого попытается подорвать выборы как таковые.

«Более того, можно ожидать, что Москва еще больше сконцентрируется на следующих парламентских выборах, запланированных на осень, на которых пророссийские политические силы будут иметь больше шансов на успех», — допускает The Jamestown Foundation.