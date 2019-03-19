После пяти лет экспериментов еврореформаторов над экономикой и гражданами стало очевидно, что Украина нуждается в переходе к политике многовекторности. Сделать это можно, использовав, в том числе, опыт Армении, которая сумела найти необходимый баланс в торговле с ЕС. Почему в вопросе выбора вектора экономической интеграции во главе угла должны стоять национальные экономическими интересами, и какие шаги Украине стоит совершить для скорейшего выхода из экономического кризиса, в своей статье написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По мнению политика, перейти к политике многовекторности более чем реально, и это не голословное заявление.

«Мы можем воспользоваться успешным опытом Армении, которая сумела найти необходимый баланс в торговле с ЕС, являясь при этом со 2 января 2015 года членом Евразийского экономического союза. Так, отношения между Европейским Союзом и Арменией строятся на основании Всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения между ЕС и Арменией. С 1 января 2014 года Армения пользуется преимуществами Всеобщей системы преференций (GSP). Эта схема предоставляет Армении дополнительные преференции по тарифам на экспорт в ЕС и основывается на жестких критериях. При этом членство Армении в Евразийском экономическом союзе не мешает действию Соглашения об ассоциированном членстве с ЕС ‒ Ереван пользуется всеми преференциями ЕАЭС, оставаясь в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», — отметил В.Медведчук.

Сотрудничество с Евразийским экономическим союзом для нашей страны не просто выгодно, а жизненно необходимо, уверен глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Для развития такого сотрудничества следует изменить условия свободной торговли с ЕС на Всеобщую систему преференций (GSP), которая является системой односторонних торговых преференций и снижает или устраняет тарифы по ряду экспортных товаров из развивающихся стран на рынки ЕС. Эта система в ЕС применяется согласно Регламенту N978/2012 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 25 октября 2012 года. При таких условиях Украина сможет одновременно развивать торгово-экономическое сотрудничество и с ЕС, и с ЕАЭС», — пояснил оппозиционный политик.

Медведчук убежден: в вопросе выбора вектора экономической интеграции необходимо руководствоваться в первую очередь национальными экономическими интересами, а не мнимыми евроинтеграционными перспективами. В этих условиях формирование новой внешнеэкономической стратегии государства должно основываться на политике многовекторности, импортозамещения и поддержки национального товаропроизводителя в рамках развития восточного вектора экономической интеграции.

«Во-первых, необходимо пересмотреть условия участия Украины в ВТО. Во-вторых, отменить асимметричные (дискриминационные) условия зоны свободной торговли с Европейским Союзом и перейти к Всеобщей системе преференций (GSP). Украина должна стать равноценным партнером Европейского Союза, а не сырьевым придатком, каковым является сейчас. В-третьих, совершенно очевидно, что от бесконечных санкционных войн проигрывают все стороны, а потому необходима обоюдная отмена санкций и контрсанкций. Кроме того, жизненно важно восстановить разрушенные торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, перейти к созданию зоны свободной торговли со странами СНГ и к углублению торгово-экономического сотрудничества в высокотехнологичных секторах промышленности (авиа-, ракето-, судо-, машино-, приборостроение и др.) в рамках ЕАЭС», — говорится в статье.

Кроме того, Киеву следует отказаться от дорогостоящих поставок природного газа и вернуться к прямым поставкам газа из РФ. А также приступить к созданию трехстороннего газотранспортного консорциума с участием РФ как единственного поставщика, Украины как страны-транзитера и Евросоюза как конечного потребителя.

Сохранение статуса страны-транзитера и загрузки в полном объеме газотранспортной системы не просто отвечает национальным экономическим интересам Украины ‒ от этого зависит ее будущее, подчеркнул В.Медведчук.

«Имея столь выгодное географическое положение, наша страна может и должна стать мостом между ЕС и ЕАЭС в рамках единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, активно развивать трансевразийские коридоры, в том числе в проекте Экономический пояс Шелкового пути «Один пояс ‒ один путь». О выгодах для Украины скажу лишь то, что восстановление разрушенных кооперационных связей в высокотехнологичных секторах промышленности со странами СНГ позволит увеличить объем экспорта украинских товаров на рынки СНГ на $20 млрд. Более того, углубление торгово-экономических отношений со странами Евразийского экономического союза позволит дополнительно увеличить экспорт товаров Украины на $10 млрд ежегодно. Многовекторность во внешнеэкономической деятельности и развитие торгово-экономических отношений со странами БРИКС, ШОС, АТЭС позволит реализовать новые проекты на миллиарды долларов. А это рост производства, налоговых поступлений, занятости, а значит, доходов украинцев и уровня жизни в стране», — напомнил он.

Только прагматичная интеграционная политика, уверен политик, обеспечит высокий уровень конкурентоспособности в глобальной конкурентной борьбе.

«Это выведет Украину в среднесрочной перспективе в топ-20 ведущих экономик мира (G20) и позволит обеспечить достойный уровень жизни гражданам страны, повысить их доходы», — резюмировал Медведчук.