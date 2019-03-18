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Сегодня киевская власть пожинает плоды политики заигрывания с националистами и радикалами, которую она проводила не один год. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Эта власть, которая так и не приобрела главного атрибута государственной власти — монополии на применение силы — и позволила национал-радикалам, когда это было в угоду киевской власти и лично господину Порошенко, делать все что угодно, начиная с расстрелов на Майдане и нерасследования этих преступлений. Потом 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены 48 граждан Украины, и это дело до сих пор не расследовано… за что боролся господин Порошенко и его власть, а именно — не преследуя и не привлекая к ответственности национал-радикалов, теперь это все обернулось против него», — заявил политик.

Виктор Медведчук рассказал о разгуле радикализма и ура-патриотизма в евроинтегрирующейся Украине: «Нападения на офисы активистов, которые отстаивали другую позицию, неприемлемую для власти, физические нападения на тех активистов, которые излагали другую точку зрения, — это все звенья одной цепи».

При этом Виктор Медведчук особо подчеркнул, что является противником любых насильственных действий, которые применяются во время протестных акций.

Отвечая на вопрос ведущей, есть ли хоть какой-нибудь шанс у украинского кандидата в президенты, который бы намеревался поладить с Россией, Виктор Медведчук ответил: «Шансы есть, мы за этот шанс боремся, и я уверен, что если этот шанс не будет сегодня, то будет завтра. Никто опускать руки не собирается, мы продолжаем делать то, что в интересах украинского народа».

По мнению Виктора Медведчука, это не пророссийская позиция, это позиция в интересах тех людей, которые сегодня борются с дискриминацией русского языка, отстаивают каноническую церковь, отстаивают историю. «Мы будем продолжать эту борьбу, в том числе и за нашего кандидата, и за то, чтобы наша власть была та, которая будет отвечать интересам наших граждан. У нас такой шанс есть. Мы его обязательно должны рано или поздно реализовать», — подытожил политик.
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