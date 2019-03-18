Евгений Мураев и Александра Вилкула заслужили прощение Евромайдана, потому что экс-регионалы сегодня не дают свершиться реваншу в виде победы Юрия Бойко на президентских выборах. Об этом пишет в своем блоге активист Евромайдана Дмитрий Синченко.

«И если честно, то сторонники Майдана, НАТО и европейского выбора сегодня должны поблагодарить Мураева и Вилкула за то, что они мешают силам реванша прийти к власти. Ведь социология свидетельствует, что до последнего момента достижениям Евромайдана угрожает сценарий, когда такой кандидат как Юрий Бойко может попасть во второй тур», - написал он.

Но социология показывает, что Мураев и Вилкул раскалывают «электорат Юго-Востока» и отбирают голоса у Бойко, поясняет Синченко.

«Простая арифметика - если бы не Мураев и Вилкул, у Бойко могло бы сейчас быть более 16 %. А значит, «единый кандидат от Юго-Востока» прошел бы во второй тур», - дает расчет блогер.

И получается так, пишет Синченко, что сегодня завоевания Революции Достоинства фактически защищают Александр Вилкул и Евгений Мураев. «К тому же, например, сам Вилкул идейно сегодня демонстрирует близость к идеям Евромайдана, чем к так называемому Юго-Востоку или силам реванша. Мы помним, как съезд Вилкула в Запорожье закончился лозунгом героев Евромайдана «Слава Украине! Героям Слава». А Мураев начал свою президентскую кампанию с того, что в прямом эфире разоблачил идеолога сил реванша Медведчука и потребовал от СБУ расследовать его деятельность», - написал активист Евромайдана.

Синченко считает, что активисты Евромайдана могут простить Вилкула и Мураева за помощь в защите завоеваний Революции Достоинства. Но для этого Вилкул и Мураев должны прийти на Майдан и на коленях просить прощения.

«Вот почему осмелюсь высказать мнение, что активисты Майдана могут хотя бы задуматься над тем, чтобы простить Вилкула и Мураева. Если, конечно, у Вилкула с Мураевым хватит достоинства прийти на Майдана, стать на колени перед народом и публично попросить прощения за то, что они работали на власть Януковича, пока лучшие сыновья и дочери Украины боролись против антинародного режима», - заключил блогер и активист Евромайдана Дмитрий Синченко.