Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ответил журналисту сайта Politeka на вопрос, как он относится к заявлению Петра Порошенко относительно автономии, сделанному главой государства во время визита на Закарпатье

Напомним, президент сказал: «Мы развиваем децентрализацию с безусловной невозможностью навязывания нам каких-либо автономий, потому что Украина является унитарным государством».

«Категорически не согласен с мнением президента, – так отреагировал на это заявление Медведчук. – Унитарное государство может иметь в своем составе отдельный регион со статусом автономии. Более того, наша Конституция, являющаяся Конституцией унитарного государства, имеет такой раздел, касающийся Автономной Республики Крым».

«Поэтому введение автономии для Донбасса в составе Украины, если это послужит делу прекращения боевых действий, установлению мира, возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, – такая автономия ради мира может быть создана. Ставлю в известность господина Порошенко, что cогласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 28 февраля по 11 марта 2019 года, отвечая на вопрос: «Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы Вы такое предложение?» – 51% украинцев сказали, что поддержали бы идею предоставления Донбассу автономии в составе Украины (28% уверены, что поддержали бы и еще 23% скорее поддержали бы). И только 24% не поддерживают идею автономии (уверены, что не поддержали бы такое предложение 15,2% и скорее не поддержали бы 8,8%)», – отметил оппозиционный политик.

«Считаю позицию президента Украины Петра Порошенко, который отрицает возможность создания автономии Донбасса в составе Украины с целью установления мира на Юго-Востоке страны, стратегически ошибочной и противоречащей самым большим ожиданиям наших граждан как от действующего, так и от будущего президента», – подчеркнул Виктор Медведчук.