В отличие от власти, украинский народ показал, что поддерживает идею предоставления Донбассу автономного статуса. Об этом заявил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя один из последних соцопросов, проведенных Киевским международным институтом социологии, согласно которому больше половины населения поддерживают мирный план-концепцию по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины.

Ссылаясь на исследования Киевского международного института социологии: «51% украинцев поддерживают идею предоставления Донбассу автономии в составе Украины (28% точно поддерживают и еще 23% скорее поддерживают). 24% не поддерживают идею автономии (точно не поддержали бы такое предложение 15,2% и скорее не поддержали бы — 8,8%)».

«Результаты этого опроса свидетельствуют, что власти не удалось политическими репрессиями, возбуждением уголовных дел, угрозами национал-радикалов добиться, чтобы мы прекратили борьбу за установление мира на Донбассе», — отметил политик.

По его мнению, такие настроения в обществе еще раз подтверждают правильность позиции «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Украинский народ показал, что он намного мудрее власти и политиканов из «партии войны», призывающих к силовому сценарию разрешения конфликта на Донбассе. Позиция простых граждан нашей страны является лучшей поддержкой мирного плана-концепции по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины «Оппозиционной платформы — За жизнь», который предусматривает создание автономии для Донбасса в составе Украины», — заверил Виктор Медведчук.