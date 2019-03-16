Команда кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщила о получении официального ответа от Youtube относительно причин блокирования их канала 14 марта. Об этом сообщает Интерфакс.

«Наконец-то мы получили официальный ответ от Youtube, почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов», - говорится в сообщении на странице «Команда Зеленского» в Фейсбуке в субботу.

К данному сообщению прилагается ответ Youtube на английском языке, из которого следует, что «члены нашего сообщества знают наши принципы и отмечают контент, который, по их мнению, нарушает их». «Мы быстро просматриваем весь отмеченный контент, и если мы обнаруживаем, что видео нарушает правила, мы удаляем его», - поясняется в ответе видеохостингового сайта.

В то же время у Youtube есть команда, которая занимается выявлением и удалением спама. «Иногда видео, отмеченное пользователями или идентифицированное нашей командой по спаму, удаляется по ошибке. Когда мы обращаем на это внимание, мы просматриваем контент и предпринимаем соответствующие действия, включая восстановление удаленных видео или каналов», - подчеркнули в команде Youtube.

Как сообщалось, 14 марта Youtube заблокировал канал «Зе президент слуга народа», посвященный кандидату в президенты Украины В.Зеленскому.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», - говорится на странице «Зе президент слуга народа» в Youtube.

После этого «Команда Зеленского» в соцсети Фейсбук сообщила: «Наш Youtube-канал временно заблокирован по неизвестным причинам без предупреждения. Сейчас мы решаем этот вопрос».

Позднее в тот же день В.Зеленский в видеообращении на странице в Фейсбуке сообщил о разблокировании его канала на сайте Youtube.