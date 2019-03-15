Оппозиционная политическая сила, нацеленная на юго-восточный электорат Украины «РАЗУМНАЯ СИЛА» и ее лидер Александр Соловьев оказались проектом Администрации Президента Петра Порошенко.

Об этом пишет издание Комментарии, ссылаясь на свои источники в статье «Предвыборный спектакль режиссера Порошенко».

Так, в статье говорится, что новая «антипрезидентская и практически пророссийская партия» была создана политтехнологами Порошенко для двух целей – оттянуть от кандидата в президенты Юрия Бойко голоса сторонников бывшей Партии регионов, а также дать возможность заполнить своими людьми участковые и окружные избирательные комиссии.

«Соловьев набрал нужную поддержку на Востоке, оттянув на себя часть симпатий земляков, не давая никаких шансов выйти во второй тур любому представителю «юго-восточных» партий. Чтобы отвести подозрения в авторстве Банковой по созданию этой политсилы, в ЦИКе была разыграна целая комедия с отказом Соловьеву регистрироваться на основании «признания самопровозглашенных республик». Однако все закончилось ожидаемо хорошо: очередной техник Порошенко спокойно занял свое место в команде технарей, хотя должен был привлечься к уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности Украины», - говорится в материале.

Журналисты пишут, что кроме того, что ЦИК со второй попытки зарегистрировала Соловьева, не взирая на скандальную программу кандидата, ни один из поданных «Разумной силой» членов ОИК не был отклонен.

В материале подчеркивается, что вокруг Соловьева изображалась работа по «поимке и наказанию агента Кремля», что не помешало СБУ выписать ему и его соратником пропуска в ОРДЛО, где те с успехом провели мирные переговоры с «простым народом Донбасса», оттянув информационную повестку нескольких месяцев у Бойко, Вилкула и Мураева.

«Попиарившись в Луганске, Соловьев также спокойно вернулся в Киев и продолжил работу по отбору наиболее радикально настроенных избирателей Юго-Востока у изумленных оппоблоковцев, попутно согласовывая с Банковой членов окружных избирательных комиссий», - пишется в материале.

Однако, как отмечается в статье, этого для отвлечения внимания также оказалось мало, и Соловьев вместе с активистами поехал агитировать украинцев в Российской Федерации: «Хозяева с Банковой отправляют Соловьева в последний день Масленицы в необыкновенный тур: по России для «встреч с соотечественниками», чтобы снова наступить на глотку кандидатам от «Оппоблока» и «За життя», представившись самой мирной и юго-восточной силой из всех существующих».

Напомним, в сентябре 2018 года лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев вместе с соратниками посетил осенью 2018 года неподконтрольные Украине территории Луганской области, где встретился с местными жителями и подписал с ними Народную Декларацию о мире.

Александр Соловьев был выдвинут кандидатом в Президенты Украины от партии «РАЗУМНА СИЛА», однако ЦИК отклонил его заявление, увидев в программе кандидата призывы к нарушению территориальной целостности страны. Вместе с тем, Соловьев подался второй раз, и ЦИК его зарегистрировала.