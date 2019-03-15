В Украине еще не закончилась президентская избирательная кампания, впереди – парламентская, а отдельные лица в стране уже готовятся к выборам президента США в 2020 году. Об этом свидетельствует обнародованная нардепом Бориславом Розенблатом запись, где человек с голосом директора НАБУ Артема Сытника рассказывает, как помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году. С таким заявлением выступил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в программе «Большая игра» на российском «Первом канале».

«По поводу вчерашних приговоров, оглашенных господину Полу Манафорту. Продолжение в Киеве… Новый виток этого скандала. Народный депутат опубликовал записи, связанные с разговором господина Сытника ‒ человека, который находится под влиянием Соединенных Штатов и возглавляет главный антикоррупционный орган, - рассказал Виктор Медведчук. - Он прямо говорит, на чьей стороне он выступал, что он помогал Хиллари Клинтон на выборах, и рассказывает об этой помощи».

По словам политика, «отдельные силы в Украине могут поддерживать с одной стороны действующего президента, но в большей части, видимо, поддерживают представителей демократов». Он уверен: «Украина, где избирательная кампания внутренняя – и президентская, и парламентская – еще не закончилась, уже претендует на участие в американской кампании 2020 года по выборам президента».

Кроме того, Виктор Медведчук напомнил, что еще конце 2018 года Окружной административный суд г. Киева вынес решение, которым признал, руководитель НАБУ Артем Сытник и народный депутат Украины Сергей Лещенко обнародовав «черную бухгалтерию» «Партии регионов» о якобы получении тех или иных суммсПолом Манафортом, разгласили тайну следствия, причинили ущерб интересам Украины и напрямую вмешивались в избирательную кампанию тогда кандидата в президенты Трампа.

«Когда кто-то кого-то обвиняет во вмешательстве в избирательный процесс США, то в Украине даже суд это установил», - отметил Медведчук. По его мнению, разгоревшийся с новой силой скандал вокруг Сытника и прошедших президентских выборов в Соединенных Штатах подтверждают также наличие влияния Вашингтона на Украину. «Я думаю, что мы, кроме тех скандалов, которые уже были, увидим еще очень много. И кстати, многие из этих скандалов связаны в той или иной степени с американским влиянием», - заявил политик.